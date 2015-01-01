Разводы стали второй причиной просрочек по ипотеке у пермяков

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Накануне Дня святого Валентина Абсолют Банк провёл исследование среди семейных и одиноких заёмщиков.

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году процент «ипотечников», состоящих в браке, в Перми увеличился незначительно — с 56% до 57,6%. А вот по сравнению с 2014 годом, разница более заметна (45%).

Так, «средний чек» за квартиру, приобретаемую семьёй — 2,95 млн руб. Когда как одинокий заёмщик в среднем платит за квартиру 2,5 млн руб. В итоге, разница в стоимости жилья составляет не 100% и даже не 50%, а гораздо меньше. По мнению управляющего операционным офисом Абсолют Банка в Перми Владислава Мезина, это происходит из-за того, что зачастую супруги вынуждены тратить деньги ещё и на детей. Поэтому одиночки могут позволить себе более удобные районы для проживания и больше квадратных метров в пересчёте на человека. Также заёмщики без семьи чаще выплачивают кредит досрочно.

Что касается выбора между первичным жильём и вторичным, то супруги, особенно недавно заключившие брак, гораздо чаще, чем одиночки, выбирают квартиры в новостройках. В 2015 году жильё на первичном рынке приобрели 47% семейных заёмщиков, в 2016 году их стало больше — 55%. «Одиночкам» больше нравятся готовые квартиры, в которые можно заселиться практически сразу после сделки. Соответственно, в 2015 году всего 42% из них купили жильё в новостройках, в 2016-ом — 37%.

Владислав Мезин, Абсолют Банк:

— Такая тенденция частично объясняется тем, что нередко родители помогают детям-молодоженам в приобретении жилья, и в этом случае выбор чаще подает именно на новостройки.

Банкиры отмечают, что мода на брачные контракты и долевую собственность стихла — примерно на 10%.

«Люди поняли, что, несмотря на долевую собственность, при разводе совместно нажитое имущество всё равно делится пополам, поэтому обычно смысла в таких формальностях нет, — комментирует Владислав Мезин. — Также часто квартира записывается на одного заёмщика, а не на двух, потому что один из супругов уже получал налоговый вычет. Здесь мотив — максимально возможная сумма выплат».

В последние годы разводы стали второй по значимости причиной (после уменьшения доходов и сокращения на работе), из-за которой заёмщики нарушают финансовую дисциплину, допускают просрочку платежей. Так как супругам в этой ситуации бывает сложно.

«Новый компаньон»

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