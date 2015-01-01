Градостроительные трели Жители Садового высказались против строительства в Саду соловьёв

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Фото: Виктор Михалев

Общественные слушания, посвящённые смене зонирования в парковой зоне речки Уинки на Садовом, состоялись в минувший понедельник, 13 февраля. Компания-застройщик «Пермский квартал» намеревается построить на перекрёстке улиц Уинская и Пушкарская жилой дом. Для этого коммерсантам необходимо сменить установленную здесь зону лесопарков на зону Ц-2 — жилая застройка.

«Застройка в Перми регламентируется двумя документами: генеральным планом и правилами землепользования и застройки, — рассказал присутствующим представитель застройщика Никита Коробицин. — По правилам землепользования и застройки долина речки Уинки находится в парковой зоне, но по генплану — данная территория в жилой застройке. Кроме того, участок под застройку находится не в Саду соловьёв».

Сторонники компании-застройщика аргументировали своё желание сменить зону парков на зону застройки в небольшом участке Сада соловьёв своим коммерческим интересом и тем, что сейчас там нет никакого парка. Поэтому строительство здесь жилого дома должно положить начало освоению заброшенного лога, где десятилетия назад были мичуринские сады, а ныне царит разруха.

«Здесь обязательно должна быть зелёная зона, — высказал своё мнение заведующий лабораторией экологии и охраны природы Пермского классического университета, кандидат географических наук Дмитрий Андреев. — В марте 2014 года прошли общественные слушания по смене зонирования в Саду соловьёв и порядка 90% жителей близлежащих домов высказались против жилой застройки в долине речки Уинки».

Более того, по словам общественников, заместитель главы администрации Перми Андрей Ярославцев чётко выразил позицию города относительно застройки лога между улицами Гайдара, Пушкарской и Уинской.

«Сегодня разрабатывается проект планировки, который охватывает, в том числе территорию сада. Разработчикам мы рекомендовали уточнить имеющееся проектное решение относительно сада, в котором будут учтены пожелания общественности», — заявил месяцем ранее высокопоставленный чиновник.

Из более чем десятка выступлений жителей домов по Гайдара, Уинской и Пушкарской появилось чёткое мнение, что люди против жилой застройки в логу, где раньше были сады, а некоторое время назад силами инициативной группы был обустроен Сад соловьёв. Активисты убрали в долине ручья мусор и высадили порядка 200 деревьев и кустарников.

Но, похоже, собственников земли мало волнует мнение общественников.

Так, по словам Никиты Коробицина, компания-застройщик вправе сама решать, как ей распоряжаться земельным участком, находящимся в собственности. Кроме того, речки Уинки вовсе нет на карте Перми, а, следовательно, на лог в её пределах водоохранная зона не распространяется.

«Здесь должен быть комплексный план освоения данной территории, — заявила представитель инициативной группы по созданию Сада соловьёв Надежда Васильева. — В резолюции «круглого стола», прошедшего в Общероссийском народном фронте, была написана рекомендация администрации Перми разрабатывать проект планировки этой территории совместно с общественностью».

Несмотря на то, что под застройку планируется отдать небольшой участок земли в районе пересечения Уинской и Пушкарской (сейчас там находится автостоянка), неравнодушные жители Садового боятся, что созданный ООО «Пермский квартал» прецедент положит начало комплексной застройке Сада соловьёв.

При такой уверенной позиции застройщика в городской администрации уверяют, что Сад соловьёв останется на карте Перми.

«Сейчас достигнуты договорённости о дальнейшем развитии части территории как зоны отдыха. В результате Сад соловьёв должен стать полноценным обустроенным местом отдыха горожан», — резюмировали в мэрии.

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