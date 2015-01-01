Экс-министр финансов будет назначена первым заместителем главы правительства

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Фото: Константин Долгановский

Ольга Антипина будет назначена первым вице-премьером краевого правительства, — сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на представителя врио губернатора Максима Решетникова — Дарью Левченко. К работе в новой должности госпожа Антипина приступит с 14 февраля.

При этом два действующих первых вице-премьера Владимир Рыбакин и Роман Кокшаровтакже продолжат работу в правительстве. Госпожа Антипина будет принята на новую ставку.

Ольга Антипина с 2008 по 2017 годы возглавляла министерство финансов Пермского края. В ходе административной реформы, инициированной прежним главой региона, она получила должность советника губернатора. После его отставки автоматически прекратились и полномочия его советников.

Со ссылкой на свои источники «КоммерсантЪ-Прикамье» утверждает, что в перспективе Ольга Антипина может возглавить правительство края, которое с 8 февраля возглавляет лично врио губернатора Максим Решетников.