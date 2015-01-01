Водоканал города Березники принят в концессию

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

ГК «РКС» в лице ООО «Новогор-Прикамье» приняли в концессию водоканал города Березники. Соглашение заключено между администрацией Березников, МУП «Водоканал» и ООО «Новогор-Прикамье» на период до 2036 года. Этот документ заменит действовавший с 2006 года договор аренды городского водоканала.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали глава города Березники Сергей Дьяков и генеральный директор ГК «Российские коммунальные системы» Павел Курзаев.

В меморандуме говорится, что стороны приняли решение заключить концессионное соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Березники. В период с 2017 по 2036 годы в модернизацию системы водоснабжения и водоотведения города Березники будут вложены 969 млн 199 тыс. руб. В соответствии с новым соглашением концессионер обязан за свой счет выполнить мероприятия по созданию и реконструкции, в том числе, по осуществлению переустройства, механизации и автоматизации производства, модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием.

В первую очередь «Новогор-Прикамье» будет реконструировать головные объекты — очистные сооружения, водонасосные станции, затем будут капитально обновлены действующие городские сети водопровода и канализации. Кроме того продолжится работа на правом берегу по строительству сетей для подключения строящегося микрорайона на правобережной части Березников.

Концессионная плата по соглашению не устанавливается на весь срок его действия. Концессионер обязан ежегодно обеспечивать исполнение обязательств по соглашению в виде предоставления безотзывной банковской гарантии в размере, составляющем 10% от объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных на соответствующий год инвестиционной программой.

Как отметил в своем выступлении на церемонии подписания меморандума глава РКС Павел Курзаев, «по сравнению с арендой концессия — более удобная, современная и эффективная модель государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. Она позволяет более четко прописать обязательства по реализации инвестиционных проектов и объему вкладываемых средств, их целевому использованию».

«Такая модель уже успешно апробирована на территории Перми, где концессионное соглашение по управлению городским водоканалом было заключено в апреле 2013 года. Тогда это было одно из первых концессионных соглашений в сфере ЖКХ, заключенных в Российской Федерации. И на сегодняшний день оно доказало свою необходимость и эффективность», — заявил Павел Курзаев.

Источник — пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье»