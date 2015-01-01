Краевому минтрансу и госинспекции труда прокуратура не согласовала проведение проверок

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Прокуратура Пермского края получила с 30 января по 3 февраля получила шесть заявлений от контрольно-надзорных ведомств о согласовании проведения выездных проверок юрлиц и предпринимателей.

Как выяснили работники прокуратура, в четырёх случаях из шести оснований для проведения внеплановых проверок не было. Так, например, два заявления краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и одно заявление краевой госинспекции труда не только не имели правовых оснований для проведения проверки, но и противоречили действующему законодательству.

«Новый компаньон»

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