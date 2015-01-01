Дольщики трёх пермских «долгостроев» получат свои квартиры к середине этого года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 10 февраля, и.о.министра строительства и ЖКХ Прикамья Сергей Филимонов провёл совещание, где обсуждались вопросы достройки проблемных домов и решение ситуации с обманутыми дольщиками в регионе.

Так, в ходе совещания поднимались вопросы по 15 «долгостроям» в Прикамье. В частности, возможность завершения строительства объектов первоначальным застройщиком, либо банкротство застройщика с последующей передачей земельного участка и объекта в ЖСК.

Застройщики сейчас достраивают дома по ул. Ким, 14, Адмирала Макарова, 23 и Бабичева, 46.

Уже в середине этого года планируется завершить строительство домов на ул. Елькина, 39 и ул. Мира, 5а.

На одном из проблемных объектов в Орджоникидзевском районе (ул. Щербакова 43/3) строительство завершено, сейчас там проводится итоговая проверка. Также достраиваются дома на ул. Толмачёва, 15 и Островского, 30.

Запущена процедура банкротства застройщиков, возводивших дома на ул. Екатерининская, 175, Декабристов, 97, Челюскинцев, 23а, Теплогорская,20,22, в селе Култаево на ул. Кедровая, 18, 20. Для некоторых из этих домов уже найдены потенциальные инвесторы, готовые завершить строительство с условием предоставления им компенсационных участков.

По «долгострою» на ул. Давыдова, 11 решение пока не принято.