Елена Чугарина может занять должность министра финансов Пермского края Ольга Антипина останется в краевом правительстве

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filarmonia.perm.ru

Как стало известно «Новому компаньону», в понедельник, 13 февраля, в краевом правительстве возможны новые кадровые изменения. В частности, на место уволившегося и.о. министра финансов Антона Бахлыкова может прийти экс-начальник департамента финансов и бывший замглавы администрации Перми Елена Чугарина.

Наши источники сообщают, что Антон Бахлыков в понедельник отработает последний рабочий день.

Ещё одна ключевая фигура прежнего состава краевого правительства — Ольга Антипина — ранее работавшая министром финансов Пермского края, а затем советником губернатора Пермского края, по словам наших источников, возможно останется в краевом правительстве. Правда, должность, которую она может занять уже в ближайшее время, не уточняется.

Напомним, 6 февраля врио губернатора Пермского края был назначен экс-глава департамент экономической политики и развития Москвы Максим Решетников после того, как прежний губернатор Прикамья Виктор Басаргин подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке. Экс-глава региона объяснил свой поступок тем, что принял решение не идти на губернаторские выборы, которые состоятся в сентябре этого года, поэтому его досрочная отставка даст преемнику больше времени для знакомства с регионом и налаживания отношений с местными политическими элитами.

«Новый компаньон»