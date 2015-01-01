Долги по зарплате в Прикамье в 2016 году достигли 53 млн руб.

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По словам прокурора Пермского края Вадима Антипова, долги по зарплате в Пермском крае достигли 14,8 млн руб., несмотря на то, что ещё к середине минувшего года задолженность по зарплате была более высокой — в размере 53 млн руб.

«К концу года нам удалось снизить эту задолженность. Так, меры, применяемые к нерадивым работодателям, заключались в представлении и возбуждении административных дел. Не исключались и репрессивные меры», — сказал Вадим Антипов.

По его словам, в прошлом году только по материалам прокурорских проверок было возбуждено и расследовано 33 уголовных дела в сфере невыплаты заработной платы. Для сравнения: в 2015 году таких дел было только десять.

«Сегодня мы ведём работу по каждому должнику. Уже в январе этого года есть показатели, что задолженность работников снижается», — отметил прокурор.

Но в прошлом году росли не только долги по зарплате, но и количество проверок, инициированных в сфере ЖКХ.

«Мы проверили деятельность всех управляющих компаний. В итоге было возбуждено свыше 30 уголовных дел. В целом, по управляющим компаниям было возбуждено 54 уголовных дела. Часть из них уже направлена в суд. В ряде случаев выяснилось, что собираемые деньги использовались не по целевому назначению. Некоторые руководители управляющих компаний привлечены к ответственности. Долги управляющих организаций перед поставщиками услуг достигли 1,5 млрд руб.», — рассказал Вадим Антипов.

В прошлом году, по словам прокурора, впервые за несколько лет прокуратуре удалось остановить рост задолженности управляющих организаций перед ресурсниками.

Ущерб по уголовным делам оценён в 40 млн руб.