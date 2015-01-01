В «Единой России» дали старт новым проектам

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Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о продолжении 19 партийных проектов и реализации шести новых партпроектов. В Прикамье, как и по всей России, новые проекты партии призваны улучшить качество жизни людей. Особенно тех граждан, которые живут в отдалённых территориях Пермского края. Новые проекты станут приоритетными в партийной работе регионов.

Как отметил на заседании секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, многие из проектов Партии успешно реализованы, перед какими-то из них теперь стоят новые задачи.

«Мы запускаем партийные проекты по созданию комфортной городской среды (именно наша фракция инициировала выделение в рамках бюджета 20 млрд руб. на это), по ремонту домов культуры. Это крайне востребованные инициативы, мы все знаем, в каком порой плачевном состоянии находятся некоторые ДК, в которых ремонт не проводился с момента постройки», — указал Сергей Неверов.

Так, из федерального бюджета в Пермский край выделяется на проект «Парки малых городов» 11 млн руб., на «Театры малых городов» — 29 млн руб., на «Местный дом культуры» — более 30 млн руб. Проект «Городская среда» получит самую большую сумму — более 400 млн руб.

По словам координаторов проектов, сейчас их ждёт очень объёмный пласт работы. Необходимо подписать в кратчайшие сроки соглашения с федеральными министерствами, внести поправки в бюджет Пермского края, провести общественные обсуждения, утвердить муниципальные программы и только после этого приступить непосредственно к выполнению работ по проектным направлениям.

«Времени раскачиваться у нас нет! В сжатые сроки нужно наладить эффективную работу по реализации приоритетных партийных проектов. Бюджетные средства, выделяемые на эти направления, весьма существенные», — сказал замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.

Стоит отметить, что большинство проектов направлены на развитие качества жизни людей и благоустройство территорий именно в муниципалитетах. По словам координаторов партийных проектов, районы Прикамья давно не получали такое крупное финансирование из бюджета страны. Никогда муниципалитетам не уделяли столько внимания в сфере культуры.

Итак, «Единая Россия» продолжит работу проектов: «Безопасные дороги», «Гражданский контроль», «Гражданский университет», «Детские сады — детям», «Детский спорт», «Дом садовода — опора семьи», «Достойный труд», «Единая страна — доступная среда», «Историческая память», «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Модернизация образования», «России важен каждый ребенок», «Российское село», «Соотечественники», «Старшее поколение», «Управдом», «Народный контроль», «Экология России», «Местный дом культуры», «Городская среда», «Здоровье — детям», «Школа грамотного потребителя», «Театры малых городов» и «Парки малых городов».

Для координации каждого приоритетного проекта в Прикамье создадут общественные советы. Таким образом, каждый житель сможет не просто следить за тем, как программы воплощаются в жизнь, но и лично поучаствовать в их реализации.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае