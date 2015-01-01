Пермское УФАС отменило итоги аукциона на реконструкцию Пермской художественной галереи

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Сегодня, 10 февраля, в антимонопольном ведомстве сообщили, что комиссия Министерства закупок Пермского края на аукционе по реконструкции Пермской художественной галереи допустила заявку единственного участника аукциона — ООО СК «Строй Групп».

После проведённой внеплановой проверки было установлено что участник в документации не указал показатели морозостойкости песчано-гравийной смеси, а также изменил ряд показателей используемых материалов, которые, исходя из положений документации, не следовало менять.

Поэтому министерству было выдано предписание об отмене протокола конкурсной комиссии.

Напомним, 6 февраля 2017 года победителем аукциона на реконструкцию галереи было признано ООО СК «Строй Групп». Несмотря на то, что на торги поступила одна заявка и конкурс был признан несостоявшимся, заявка «Строй Групп» была признана конкурсной комиссией соответствующей всем требованиям закона, поэтому с компанией планировалось заключить контракт.

Максимальная стоимость контракта составила 810 млн 656 тыс. 770 руб.