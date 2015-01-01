Рустем Юсупов принял участие в заседании коллегии СУ СК РФ по Пермскому краю

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Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю. В мероприятии приняли участие глава администрации губернатора Рустем Юсупов, председатель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, прокурор края Вадим Антипов, начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев и другие руководители правоохранительных и надзорных ведомств.

В 2016 году, как и в предшествующие годы, следственное управление осуществляло свою деятельность с учётом задач и приоритетных направлений, поставленных Следственным комитетом РФ. Это, прежде всего, обеспечение законности в сфере учёта и регистрации сообщений о преступлениях, качественное и оперативное расследование уголовных дел, соблюдение конституционных прав граждан на всех стадиях досудебного производства. Благодаря совместной деятельности правоохранительных органов уровень преступности в Пермском крае в прошлом году снизился на 14%.

Приветствуя собравшихся, руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов подчеркнул, что для представителей краевых органов исполнительной власти наиболее важным является раскрытие социально значимых преступлений, а также профилактика таких негативных явлений, как наркомания и алкоголизм.

«Актуальные темы — раскрытие преступлений против несовершеннолетних, а также решение проблем с долгами по заработной плате. Хотел бы поблагодарить Следственное управление за эффективную работу по этим вопросам. Кроме того, со стороны Администрации губернатора отмечу абсолютную заинтересованность в решении всех антикоррупционных задач», — сказал Рустем Юсупов.

Отметим, в прошлом году следователями защищены трудовые права 1600 потерпевших, которым в ходе расследования уголовных дел возмещен ущерб на сумму более 26 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края