Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 10 по 17 февраля

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Предстоящая неделя вдоволь порадует любителей живописи и музыки. В музее PERMM открылась выставка молодой московской художницы Саши Фроловой, в галерее 25'17 зрители увидят работы Анатолия Френкеля и его учеников, а в Арт-резиденции всех ждёт «Дух Земли». В Перми выступит один из лучших джаз-коллективов Москвы Real Jam Jazz Band, в УДС «Молот» пройдёт шоу «Ледниковый период», а филармония подготовила для своих влюблённых зрителей музыкальную программу «С любовью к вам!». Ну и, конечно, не обойдётся без кинопремьер: на экраны российских кинотеатров выходят «Великая стена», фильм Джима Джармуша «Патерсон» и претендующий на шесть «Оскаров» фильм «Лев».

Но главное событие — это премьера в театре «Сцена-Молот».

«Сара Бернар. Фан-клуб» (18+) — копродукция французской театральной компании La Nuit et le Moment (Париж) и Пермского академического Театра-Театра. В основе спектакля два источника: мемуары Сары Бернар, вышедшие в 1907 году под названием «Моя двойная жизнь», и книга Мари Коломбье «Воспоминания Сары Барнум», опубликованная в 1883 году. Мари Коломбье была актрисой и соперницей Сары по сцене. Близкая подруга, ставшая её злейшим врагом и предавшая публичной огласке самые грязные слухи о ней.

«Сара Бернар. Фан-клуб»

В спектакле заняты Алексей Каракулов, Александр Гончарук, Мария Полыгалова, Екатерина Романова, Михаил Орлов, Вячеслав Чуистов, Татьяна Синёва и Илья Линович.

Театр «Сцена-Молот», 10, 11 и 12 февраля, 20:00

В Центральной городской библиотеке им. Пушкина актриса Пермского театра кукол Ася Галимзянова представит моноспектакль «Как ты думаешь, Леонардо?» (16 +) по повести Саши Соколова «Школа для дураков».

Единственный герой спектакля — ученик специальной школы, познающий мир с помощью обычных предметов. Как настоящая актриса театра кукол Ася Галимзянова умеет превращать неживую природу в живую, вещь в символ. Самодельное колёсико в руках её героя, ведущего бесконечный диалог с портретом Леонардо да Винчи, превращается в колесо леонардовской графики, чей вечный образ отзовётся в рисунках на обёрточной бумаге, окружающей сцену, которые актриса создаёт прямо на глазах зрителей.

Спектакль «Как ты думаешь, Леонардо?» — победитель фестиваля-конкурса моноспектаклей «МоноФест».

Вход свободный.

Центральная городская библиотека им. Пушкина (Дом Смышляева), 13 февраля, 19:00

PARADIZARIUM

В Перми открылась выставка Саши Фроловой PARADIZARIUM (16+). Основная экспозиция разворачивается на двух этажах, движение зрителя начинается с завораживающего чёрно-белого пространства первого этажа и переходит в цветовую феерию на втором. На каждом этаже размещены надувные латексные скульптуры с говорящими названиями и фантастическими функциями: например, «Люболёт» — летающий объект, на котором можно путешествовать только с тем, кого ты любишь и кто любит тебя.

Музей современного искусства PERMM, до 26 марта

На площадке лаборатории современного искусства «Дом грузчика» открылся проект молодого дизайнера и художника из Челябинска Дины Нери Frameworks (0+), в рамках которого представлены объекты из бетона.

В проекте Frameworks Дина Нери расширяет границы обыденного восприятия бетона, работая с ним как с материалом искусства. Основной метод художника заключается в том, что пустота и форма равнозначны в образовании объёма. Форма для отливки объектов является тем самым «фреймом», то есть рамкой, которая с помощью бетонной массы ограничивает пустое пространство, и оно становится ощутимым. Так возникают объекты-«башни», в которых художник воплощает идеальные геометрические формы. В своих объектах Дина Нери подчёркивает фактуру бетона, включая в него различные материалы: цветы, гвозди, бисер; экспериментирует с его возможностями, создавая форму спирали.

«Дом грузчика», до 22 февраля

«Полифония, или Искусство быть собой»

Ещё одна выставка — «Полифония, или Искусство быть собой» (16+) — ждёт своих зрителей в галерее 25'17. На выставке представлены работы Анатолия Френкеля и художников-любителей — участников «Студии Френкеля». По словам искусствоведов, несмотря на некоторые общие тенденции, живопись студийцев отличается от работ Анатолия Френкеля.

Галерея 25'17, до 11 марта

«С любовью к вам!»

Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой подарит своим поклонникам романтический вечер «С любовью к вам!» (6+). В День святого Валентина в любви к меломанам объяснится не только оркестр, но и бывшая солистка Пермской филармонии, лауреат международных конкурсов Анна Барановская (лирико-колоратурное сопрано, Москва). Прозвучат романсы, оркестровые сочинения, произведения отечественных и зарубежных композиторов: Чайковского, Рахманинова, Россини, Цфасмана и других.

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

На концерте одного из лучших джазовых коллективов Москвы — Real Jam Jazz Band (6+) — три вокалистки и семь виртуозных инструменталистов (ударные, контрабас, гитара, саксофон, тромбон, труба и фортепиано) перенесут слушателей во времена чёрно-белого кино, биг-бендов, свинга и виниловых пластинок.

Real Jam Jazz Band

В программе Jazz Express слушатели совершат путешествие от Нового Орлеана, зарождения джазовой музыки, до биг-бендовой эпохи. Будет представлено несколько вещей из 1950—1960-х годов. Кроме того, музыканты расскажут интересные факты о джазе того времени и истории создания исполненных композиций.

Органный концертный зал, 15 февраля, 19:00

В Пермской галерее состоится концерт «Оперные сказки для больших и маленьких» (0+).

Последний месяц уходящей зимы будем провожать музыкой из хорошо известных детских сказок. В программе арии и фрагменты из опер «Снегурочка», «Морозко», «Двенадцать месяцев», «Кощей Бессмертный», «Сказка о царе Салтане», «Садко», «Русалочка» в исполнении солистов пермской оперы.

Пермская художественная галерея, 12 февраля, 16:00

В Перми пройдёт шоу знаменитого фигуриста Ильи Авербуха «Ледниковый период» (12+). Уже больше 12 лет компания Ильи Авербуха — хранитель легендарных традиций советского и российского фигурного катания — дарит зрителям потрясающие ледовые спектакли с участием звёзд мирового фигурного катания. Старт новому гастрольному туру «Ледниковый период» был дан в январе 2017 года, и за три месяца он охватит 40 городов России и зарубежья, в том числе и Пермь. Илья Авербух придумал для поклонников фигурного катания новую оригинальную постановку с красивой музыкой и яркими костюмами.

УДС «Молот», 11 февраля, 18:00

Выставка «Дух Земли» (0+) — седьмая в рамках экспериментального проекта «Вход». «Дух Земли» объединяет живописные работы художников Ксении Козловой, Ии Милашиной и Ольги Молчановой-Пермяковой.

В экспозиции представлены 17 полотен. Хотя все они выполнены в технике живописи маслом, приёмы работы каждой из участниц сильно различаются. Выставка состоит из трёх блоков, каждый из них — это субъективная история отдельного автора.

Пермская арт-резиденция, до 7 марта

Предстоящая неделя порадует киноманов. В российский прокат выходят фильмы, удовлетворяющие запросы самых требовательных зрителей.

150 млн долларов бюджета, именитый режиссёр Чжан Имоу, голливудские звёзды — результатом этого стал фильм-фэнтези «Великая стена» (12+), который рассказывает о группе авантюристов, направляющихся в Китай с целью разведать секрет чёрного пороха и вернуться с ним в Европу. Во время путешествия им досаждают кочевники, а в одну из ночей на группу нападает неизвестное существо. После всех злоключений до Великой Китайской стены доходят только двое. Обоих берут в плен солдаты гарнизона. Находясь в плену, они знакомятся ещё с одним европейцем, прибывшим в Китай 25 лет назад с той же целью — добыть чёрный порох, а также узнают, что каждые 60 лет на протяжении 20 веков на стену нападает полчище чудовищ, называемых пожирателями…

Во всех кинотеатрах города, с 16 февраля

Российские зрители увидят премьеру драматического фильма «Лев» (16+), у которого шесть номинаций на «Оскар». «Лев» снят по мемуарам Сару Бриерли «Долгая дорога домой» режиссёром Гартом Дэвисом, номинантом на премию «Эмми» за сериал «Вершина озера». Взрослого Сару сыграл Дев Патель, который известен большинству зрителей по главной роли в фильме «Миллионер из трущоб». В роли его приёмной матери — Николь Кидман.

«Лев» — это история о том, как мальчик из бедной индийской семьи потерялся в пятилетнем возрасте на вокзале. Он попадает в приют, откуда его усыновляет семья из Австралии. По совету друзей Сару начинает использовать программу Google Earth для поиска своей родной семьи.

Во всех кинотеатрах города, с 16 февраля

Выходит в прокат новый фильм именитого режиссёра Джима Джармуша «Патерсон» (18+). Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду: такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы…

Во всех кинотеатрах города, с 16 февраля

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