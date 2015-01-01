Людмила Серикова станет начальником департамента образования Перми
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Директор пермской гимназии №31 Людмила Серикова возглавит департамент образования, сейчас в администрации Перми готовятся документы для её назначения. Об этом сообщил Business Class со ссылкой на свои источники.
Официальных комментариев в пресс-службе городской администрации получить не удалось, так как приказа о назначении нового главы департамента образования нет.
В школе №31 сообщили, что сейчас директор находится на сессии.
Напомним, ранее этот пост больше 10 лет занимала Людмила Гаджиева.
30 января 2017 года и.о. руководителя ведомства была назначена Ирина Петроградских.
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