Людмила Серикова станет начальником департамента образования Перми

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Директор пермской гимназии №31 Людмила Серикова возглавит департамент образования, сейчас в администрации Перми готовятся документы для её назначения. Об этом сообщил Business Class со ссылкой на свои источники.

Официальных комментариев в пресс-службе городской администрации получить не удалось, так как приказа о назначении нового главы департамента образования нет.

В школе №31 сообщили, что сейчас директор находится на сессии.

Напомним, ранее этот пост больше 10 лет занимала Людмила Гаджиева.

30 января 2017 года и.о. руководителя ведомства была назначена Ирина Петроградских.