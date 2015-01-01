В Перми поздравили лучших учёных Прикамья

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Фото: Михаил Чепкасов

9 февраля в органном зале краевой филармонии чествовали победителей конкурса на соискание премий Пермского края в области науки.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поздравил присутствующих и вручил награды лауреатам I степени.

«Пермская наука — это очень мощный фундамент всей российской науки. Нам очень важно сохранить эту связь промышленности, реального сектора с пермской наукой и сделать всё, чтобы эта интеграция была как можно более тесной. Поздравляю вас с таким замечательным праздником, желаю в первую очередь целеустремленности, веры в собственные силы», — поздравил он учёных.

Фото: Михаил Чепкасов

Награды лауреатам II степени вручил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин. Заместитель председателя правительства Прикамья Ирина Ивенских вручила учёным сертификаты президента РФ на сумму 600 тыс. руб.

Помимо почётного звания деятели науки получили денежное поощрение: лауреаты II степени — 50 тыс. руб., лауреаты I степени — 100 тыс. руб. Премии II степени присуждаются молодым учёным, не достигшим 35 лет, премии I степени — учёным без возрастных ограничений.

Отметим, Пермский край — третий регион в стране по количеству национальных исследовательских университетов. Краевые власти активно поддерживает перспективные региональные проекты, нацеленные на развитие высшей школы и науки. Так, из краевого бюджета ежегодно выделяется свыше 30 млн руб. на предоставление субсидий образовательным вузам и научным организациям края на реализацию научных проектов международными исследовательскими группами учёных. Кроме того, кандидатам и докторам наук, которые эффективно работают и публикуют научные работы в рейтинговых российских и международных изданиях, готовят молодых учёных, из регионального бюджета ежемесячно выплачивают 10 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.

Источник — администрация губернатора Пермского края