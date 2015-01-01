«Пермалко» получил банковскую гарантию почти на 300 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Кредит АО «Пермалко» предоставил банк «ГЛОБЭКС», который входит в группу «Внешэкономбанка»

Как сообщается на сайте банка, гарантия старейшему производителю алкогольной продукции на Урале предоставляется сроком на шесть месяцев и на сумму 299 млн руб. Средства предоставлены в рамках установленного лимита на сумму 500 млн руб.

Компания намерена направить кредит на уплату акцизов за реализованную продукцию и исполнение обязательств об использовании специальных федеральных марок.

По итогам девяти месяцев 2016 года объём реализованной продукции «Пермалко» составил около $800 тыс. Согласно данным бухгалтерской отчётности компании, объём краткосрочной кредиторской задолженности компании за 2015 год составил 312 млн 147 тыс. руб., это чуть меньше, чем в 2014 году, когда объём задолженности составил 324 млн руб.



