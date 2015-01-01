Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме провели выездное заседание

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Депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ регулярно проводят расширенные заседания с участием представителей правительства РФ. Накануне прошло очередное заседание, основной темой которого стали вопросы промышленности. Ранее единороссы обсудили вопросы, связанные с транспортной системой, федеральным бюджетом, исполнением посланий президента.

Следующее выездное заседание фракции «Единая Россия» пройдёт в марте и будет посвящено вопросам сельского хозяйства.

Сергей Неверов, заместитель председателя Государственной думы, секретарь генерального совета «Единой России»:

— Весной одним из самых актуальных вопросов для нашей страны становится подготовка к посевной кампании, поэтому мы планируем посвятить следующее выездное заседание фракции в марте сельскому хозяйству и пригласить министра сельского хозяйства Александра Ткачёва и руководителей профильных ведомств.

Он добавил, что формат работы фракций «Единой России» в регионах будет выстроен сходным образом.

«Такое предложение сделал председатель партии Дмитрий Медведев, выступая во вторник, 7 февраля, перед депутатами «Единой России». И мы видим, насколько важно и полезно вместе с членами исполнительной власти обсуждать насущные проблемы, понимать вектор развития, планы министерств. И в ближайшее время наши коллеги в региональных парламентах также проведут заседания с приглашением представителей региональных органов власти. На четверг запланировано селекторное совещание с региональными отделениями, и мы обсудим реализацию такого формата работы. Сейчас, после того, как депутаты фракции в Государственной думе получили ответы на вопросы в части развития промышленности, актуальные именно для своих регионов, было бы крайне важно «по горячим следам» депутатам на региональном уровне проработать эту тему. А в марте обсудим вопросы, касающиеся сельского хозяйства», — рассказал Неверов.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае