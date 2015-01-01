Пермский край попал в число регионов, где ограничена свобода интернет-пользователей

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Фото: Константин Долгановский

По данным международной правозащитной группы «Агора», Пермский край относится к числу регионов, где ограничена свобода интернет-пользователей.

Так, материалам доклада организации «Свобода интернета 2016: на военном положении», в 2016 году в России выявлено 53 тыс. фактов административного давления, более 35 тыс. ограничений доступа к сайтам и 298 уголовных преследований пользователей сети.

Значительно ухудшилась ситуация в нескольких регионах России, в том числе и в Пермском крае. 82 млн россиян испытывают ограничения при использовании интернета.

В условиях относительной свободы оказались около 13,6 млн. человек, проживающих в Башкортостане, Бурятии, Алтае, Калмыкии, Мордовии и Удмуртии, в Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Калининградской, Кировской, Псковской, Рязанской, Томской и Тульской областях, а также в Ненецком автономном округе.