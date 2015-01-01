Самая дешёвая квартира в Перми стоит 1,120 млн руб.

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Как выяснили эксперты N1.RU, недорогие квартиры в Перми продаются в Орджоникидзевском и Кировском районах, на улицах Водозаборная, ДОС и Буксирная. При этом средняя стоимость квадратного метра жилья в этих районах начинается от 29,6 тыс. руб. и достигает 33,8 тыс. руб.

Таким образом, стоимость однокомнатной квартиры на ул. Водозаборная, 3 составит 1,140 млн руб., а двухкомнатной в этом же районе — 1,420 млн руб.

В рейтинге самого дешёвого жилья Перми также оказались квартиры на улицах: Водозаборная, 1 со стоимостью 29, 8 тыс. руб. за квадратный метр, Павловский 1-й Проезд, 3 (30,5 тыс. руб.), Социалистическая, 28 (31,2 тыс. руб.), Александра Щербакова, 43в (32,2 тыс. руб.), Сестрорецкая, 24 (32,3 тыс. руб.), Адмирала Ушакова, 7 (32,4 тыс. руб.), Дубровский 2-й Переулок, 6 (33,2 тыс. руб.), Еловский 1-й Переулок, 24 (33,6 тыс. руб.) и Александра Щербакова, 47 (33,8 тыс. руб.).

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