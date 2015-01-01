Плагиат в диссертации врио губернатора Прикамья Максима Решетникова не обнаружен

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Как сообщила представитель «Диссернета» в Перми Александра Семёнова, сотрудники движения, занимающиеся выявлением плагиата в научных трудах высокопоставленных лиц, проанализировали диссертацию кандидата экономических наук Максима Решетникова, который был назначен на врио губернатора Пермского края 6 февраля президентом Владимиром Путиным и в 2003 году защитил на экономическом факультете Пермского классического университета кандидатскую диссертацию на тему: «Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели. На примере Пермской области».

«Никакого криминала мы не обнаружили», — резюмировали сотрудники «Диссернета».

Напомним, активисты пермского движения стали настоящей головной болью для местных чиновников, у которых в резюме значится учёная степень. Одним из наиболее ярких разоблачений стал анализ докторской и кандидатской диссертаций экс-министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Ксении Пьянковой. В её научных трудах было найдено большое количество некорректных заимствований.