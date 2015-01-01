«Единая Россия» проведёт праймериз 28 мая

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Предварительные выборы кандидатов от партии «Единая Россия» на пост губернатора назначены на 28 мая. Об этом на выездном заседании заявил 7 февраля секретарь генсовета партии и зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, сообщает пресс-служба партии.

Заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев сообщил «Новому компаньону», что дата проведения, озвученная Сергеем Неверовым, пока предварительная.

Кроме того, время проведения праймериз в Пермском крае будет зависеть от того, по какой модели они пройдут.

«Возможно, если праймериз будет проходить по первой открытой модели (когда голосовать за кандидатов в губернаторы будут жители Пермского края — прим. авт.), то состоится именно 28 мая. Но в любом случае, голосование пройдёт в последнюю неделю мая», — отмечает Вячеслав Григорьев.

Напомним, в этом году выборы глав регионов пройдут в 14 субъектах РФ.