Максим Решетников возглавил Пермский край, чтобы пойти на выборы Сегодня состоялось официальное представление исполняющего обязанности губернатора Прикамья

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Сегодня в органном зале был официально представлен исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Открыл встречу с представителями всех уровней региональной власти и общественности полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Перед пермяками стоят серьёзные задачи, в крае накоплен экономический и политический потенциал. Очень важно, чтобы работа, проведённая командой бывшего губернатора, была продолжена. Необходимо её усилить и внести определённые коррективы, сделать всё возможное, чтобы Пермский край выглядел достойно, решая поставленные задачи в развитии экономики региона и сфере социальных обязательств, сохранив при этом политическую стабильность. Созданный задел позволяет на это надеяться», — отметил Михаил Бабич.

В ответном слове Максим Решетников обрисовал круг задач, стоящий перед ним как главой региона.

Максим Решетников, и. о. губернатора Пермского края:

— Перед нами стоит задача увеличить динамику развития края и привнести в неё новое ускорение. Пока рано говорить о полноценной программе и первоочередных стратегических задачах. Это всё будет определяться в дальнейшей совместной работе с органами исполнительной и законодательной ветвей власти. Но уже сейчас можно сказать, что на первый план выходит развитие социальной сферы, где остро стоят проблемы здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Второе направление — поддержка экономики. В круг решаемых вопросов попадёт как традиционная, ресурсная, промышленность, так и инновационные, технологичные производства, имеющийся мощный технологический потенциал.

Среди других приоритетов главы региона — поддержка сельских территорий и агропромышленного комплекса. Круг очерченных работ должен вестись в тесном взаимодействии с жителями, муниципалитетами, трудовыми коллективами края. Необходимо «выйти из кабинета и максимально слышать мнение простых жителей». Все эти инициативы были поддержаны президентом страны.

Максим Решетников не стал обещать решения всех накопленных проблем за один день.

« Нам есть куда двигаться, но при этом не стоит ждать решение всех накопленных проблем за один день. Пермяки больше верят делам и не придают большого значения обещаниям. Год только начался, а его результаты будут зависеть от заданного сейчас импульса», — отметил глава региона.

Кроме того, назначенный глава региона выразил надежду, что через полгода он надеется заручиться поддержкой жителей региона в предстоящих выборах губернатора Пермского края.

На представлении Максима Решетникова присутствовал и ушедший в отставку бывший губернатор Прикамья Виктор Басаргин, который отчитался о проделанной им работе в регионе за прошедшие пять лет.

«Благодарю всех за совместную проделанную работу, поддержку и понимание. Спасибо за терпение. Прошу поддержать все начинания инициативы нового губернатора. Низкий вам всем поклон, благополучия и успехов. Я с вами не прощаюсь, дальнейшая моя работа будет так или иначе связана с Пермским краем. Мне хочется, чтобы я всегда для всех вас был полезен. Никто и никогда не вычеркнет последние пять лет из моей жизни, судьбы», — последние слова Виктора Басаргина утонули в шквале аплодисментов.

Чуть позже на пресс-подходе Максим Решетников заявил, что планирует возглавить правительство Пермского края.