Патологоанатомическое бюро купит тележку для перевозки трупов за 137,5 тыс. руб.

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ГАУЗ Пермского края «Клиническое патологоанатомическое бюро» намерено приобрести тележку для перевозки трупов с гидравлическим приводом для загрузки в холодильные камеры. Соответствующий лот выставлен на сайте госзакупок. Начальная цена — 137,55 тыс. руб.

В документации уточняется, что тележка должна быть новой, на четырёх колёсах, весом не более 80 кг и грузоподъёмностью не менее 180 кг.

«Цена контракта включает в себя все расходы на транспортировку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов (выплаченные или подлежащие выплате), страхование и иные расходы, связанные с поставкой товара», — уточняется в обосновании закупки.

Напомним, полтора года назад на сайте госзакупок появилась информация о том, что МУП «Ритуальные услуги» готово приобрести 20 гробов на общую сумму в 754 тыс. руб. Их цена колеблется от 20 до 48 тыс. руб. 14 гробов должны были иметь двойные крышки, капсулы для хранения ДНК и микролифт. А четыре гроба требовалось декорировать рисунком «Тайная вечеря».

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