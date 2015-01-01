РСПП включил «Уралкалий» в список предприятий-лидеров

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил ПАО «Уралкалий» в список отечественных предприятий-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчётности. По итогам 2016 года компания вошла в индексы «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности (КСО) в публичной корпоративной отчётности, а также определяет направления, приоритетные для лидеров российского бизнеса в сфере КСО.

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определённый период времени.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»