«Сбербанк» требует признать ООО «СуперСтрой-Пермь» банкротом

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berezniki.wikimapia.org

Накануне в Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от ПАО «Сбербанк России» о признании должника — ООО «СуперСтрой-Пермь» — банкротом.

Так, по данным бухгалтерской отчётности за 2015 год, размер краткосрочной кредиторской задолженности «СуперСтрой-Пермь» составил 278 млн 885 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом, она выросла более чем в два раза. При этом чистая прибыль организации за 2015 год составила 50 млн 444 тыс. руб.

Как сообщают челябинские СМИ, заявления о признании ООО«СуперСтрой» банкротом поступили от «Сбербанка» и в других регионах России. В частности, Арбитражный суд Челябинской области принял иск от «Сбербанка» в отношении ООО «СуперСтрой-Челябинск» с требованием взыскать задолженность в размере 473 млн руб. Аналогичный иск поступил и в арбитраж республики Башкортостан в отношении ООО«СуперСтрой-Уфа».

Напомним, ООО «СуперСтрой-Пермь» входит в холдинг «Трест СКМ». Компании принадлежат компании «Стройарсенал» и «Суперстрой». Среди юрлиц компании также значатся ООО «Арсенал трейд» (правопреемник ООО «Трест СКМ»), ООО «Суперстрой НТ», ООО «Суперстрой-Уфа», ООО «Стройарсенал-Тюмень».

В начале 2017 года стало известно о том, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский приобрёл два «СуперСтроя» в Березниках и Кунгуре. Депутат также пояснял, что намерен купить магазины «СуперСтрой» в Перми.

Отметим, продажа магазинов строительных материалов в Пермском крае началась после того, как в конце прошлого года в Арбитражном суде Свердловской области было зарегистрировано более сотни исков от контрагентов к сети строительных гипермаркетов «СтройАрсенал». Ранее по двум исковым требования на имущество ООО «Арсенал Трейд» был наложен арест на общую сумму 803 млн руб. В конце января 2017 года «Арсенал Трейд» был признан банкротом.