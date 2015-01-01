Владимир Рыбакин назначен врио главы правительства Пермского края Владимир Рыбакин назначен врио главы правительства Пермского края

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Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора, приказ о назначении Владимира Рыбакина на пост председателя правительства Пермского края был подписан накануне, 6 февраля.

С 7 февраля Владимир Рыбакин вступил в должность.

Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин подал заявление о своей отставке с поста губернатора Пермского края президенту России.

На должность и. о. губернатора Пермского края был назначен экс-глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.



