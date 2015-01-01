«Уралкалий» принял участие в Дне открытых дверей БФ ПНИПУ

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День открытых дверей под девизом «Будущее начинается сегодня» состоялся 4 февраля в Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета. На традиционном мероприятии для выпускников школ «Уралкалий» представил интерактивную викторину. Выпускники школ узнали о востребованных в «Уралкалии» специальностях и смогли примерить на себя спецодежду шахтёра и аппаратчика. В качестве сувенира все учащиеся получили в подарок сильвинитовую породу.

Наталья Вольвач, начальник управления подбора и развития персонала ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» целенаправленно работает над привлечением в компанию наиболее квалифицированных и компетентных молодых специалистов. Профориентационная работа проводится в общеобразовательных школах, средних учебных заведениях Березников и Соликамска. «Уралкалий» плодотворно сотрудничает с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и его Березниковским филиалом. Ежегодно многие выпускники этого вуза становятся работниками группы «Уралкалий».

Напомним, «Уралкалий» в рамках сотрудничества с БФ ПНИПУ оказывает поддержку преподавателям профильных факультетов, оказывает помощь в совершенствовании материально-технической базы вуза, в оснащении учебно-исследовательских лабораторий. В 2016 году объём финансирования на эти цели составил больше 10 млн руб. С 2007 года два раза в год по итогам семестра компания выплачивает лучшим студентам именные стипендии. Для молодых специалистов компания предлагает стабильную работу, конкурентоспособную заработную плату, карьерный и профессиональный рост, один из лучших в отрасли соцпакет.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»