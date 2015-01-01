«МегаФон» обеспечит надёжной связью Кубок конфедераций FIFA 2017 и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

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Компания «МегаФон» выбрана официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения высокого качества связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сумма договора составила 4 млрд 251 млн 340 тыс. 200 руб.

В рамках договора с компанией «Национальный центр информатизации» «МегаФон» обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения — Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи. «МегаФон» развернёт сеть на площади всех стадионов, обеспечит стабильную связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах.

Сергей Солдатенков, генеральный директор компании «МегаФон»:

— Победа в конкурсе даёт нам возможность показать все преимущества инфраструктуры «МегаФона». Имея за плечами опыт работы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, на Универсиаде в Казани мы можем гарантировать: у гостей и организаторов чемпионата будет связь высочайшего качества и интернет на максимальной скорости.

«МегаФон» обладает развитой инфраструктурой связи, масштабной магистральной сетью, самым широким частотным спектром, использует комплексный подход при решении задач и обладает уникальным опытом по обеспечению международных мероприятий государственного значения. За последние пять лет кроме спортивных мероприятий «МегаФон» обеспечил качественной связью Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, является постоянным партнёром Петербургского международного экономического форума, начиная с 2011 года, «Россия-АСЕАН» в 2016 году.

Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 года. По окончании договора «МегаФон» планирует использовать созданную инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети.

Справка

В рамках договора предусмотрено обеспечение оборудованием для автоматизированной системы расчётов (биллинга), взаимодействия и контроля доступа на стадионах, проверки аккредитуемых лиц и создания специальной службы технической поддержки для оперативного приёма обращений. В качестве поставщика инфраструктуры и дополнительных услуг «МегаФон» предоставит на всех спортивных объектах магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в интернет, ISDN, защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание ЛВС для организации стабильной работы всех типов связи: фиксированной, мобильной и телематической.

Инфраструктура оператора позволит сотрудникам НЦИ оказывать качественные информационно-справочные услуги, организовывать пункты обслуживания абонентов, а также поддерживать «горячие» линии контактного центра для консультирования и решения технических проблем и взаимодействия со СМИ — на русском и английском языках.