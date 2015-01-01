В Березниках на полтора года закроют дорогу до Усолья

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С 4 февраля в Березниках почти на полтора года закроют движение всех видов транспорта по улице Новосодовой, которая связывает северную промзону с центром города.

На сегодняшний день, это единственная транспортная «артерия», которая соединяет два березниковских микрорайона — «Усольский», «Любимов», а также в правобережную часть соседнего муниципалитета Усольского района — вместе с его административным центром.

Закрывается дорога в связи с началом реконструкции на ул. Новосодовая, начиная от Чуртанского шоссе до поворота на мост через Каму в районе кирпичного завода ОАО «Меакир».

Новая дорога будет четырёхполосной. Безопасность на ней обеспечит разделительный барьер из бортового камня.

Также подрядчики должны выполнить переустройство сетей связи, воздушных кабельных линий, линий электропередач, водоснабжения и канализации. Подрядчики также возведут арочный мост через реку Толыч. Будет благоустроен и выезд на автодорогу Березники-Усолье. На «Ахиллесовой пяте» этой части дороги — на пересечении улицы Новосодовой и самой автодороги, — будет организовано кольцевое движение. На всём протяжении трассы проведут уличное освещение.

Общая стоимость проекта превышает 432 млн руб. Большая часть средств — около 220 млн руб. — выделит краевой бюджет. Городская казна вложит 213 млн руб. Подрядчиком стала СК «Химспецтрой». Компания согласилась частично авансировать реализацию проекта.

Подрядчик начал геодезические работы уже прошлой осенью. Но в ходе подготовки проекта возникли организационные проблемы. В результате не удалось освоить всю выделенную на 2016 год сумму в размере 65 млн руб. Пришлось перенести и сроки закрытия реконструируемой дороги — с октября 2016-го года на февраль 2017 года. Соответственно, изменился и срок сдачи работ — с ноября 2017-го на июль 2018-го года. В нынешнем году подрядчикам предстоит освоить почти 200 млн руб. И около 170 млн руб. — в 2018.

Подрядчики и местная власть на время проведения ремонтных работ предложили березниковцам добираться через технологическую дорогу, которая была построена ещё в советские годы для перевозки крупногабаритных узлов и оборудования для тогда строящегося БКПРУ-4 «Уралкалия». О качестве её состояния говорит и её народное название — «пьяная дорога».