Застройщик-банкрот пытается взыскать с администрации Перми более 31 млн руб.

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Арбитражный суд Пермского края 24 января 2017 года зарегистрировал исковое заявление ООО «СИМ» с требованиями к администрации Перми о взыскании убытков, которые истец, по его мнению, понёс в результате строительства и сноса административного здания на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410721:17 площадью 15 тыс. 998 кв. м по адресу ул. Подводников 99-101 в Перми.

Общая сумма исковых требований составила 31 млн 614 тыс. руб.

Напомним, это уже повторный иск ООО «СИМ» к администрации Перми. Так, в 2014 году застройщик уже обращался в суд с требованием установить право собственности на это же здание. Но регистрационная служба отказала в госрегистрации в связи с наличием судебных запретов на его использование. В итоге суд отказал «СИМ» в регистрации права собственности. Поэтому построенное административное здание было признано самовольной постройкой и подлежало сносу. Впоследствии здание было снесено.

Компания «СИМ» известна в Перми в связи с ситуацией с недостроенными домами на ул. Теплогорская, 22 и ул. Решетникова, 18. Последний дом построен, но в эксплуатацию не введён. На ул. Теплогороской строительство было не завершено, в связи с чем один из дольщиков вынужден был обратиться в суд с иском о признании застройщика банкротом. Истец утверждала, что компания задолжала ей 1,044 млн руб. и 45,936 тыс. руб. неустойки.

В октябре 2015 года Арбитражный суд Пермского края признал компанию банкротом. В апреле 2016 года процедура была продлена ещё на полгода.

Первое заседание по иску ООО «СИМ» о возмещении убытков состоится в арбитражном суде Пермского края 1 марта 2017 года.

ООО «СИМ» внесло в суд ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины.