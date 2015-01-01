КБ ВиПС представил новый проект реконструкции Театра оперы и балета

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Городской театр Карловы Вары wiki-turizm.ru

Сегодня, 3 февраля, на заседании рабочей группы по реконструкции Театра оперы и балета ОАО «КБ высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС, Санкт-Петербург) представило новый проект.

Как стало известно корреспонденту «Нового компаньона», правительство Пермского края намерено отказаться от проекта театра в Верхней Пышме, который планировалось адаптировать под Пермский театр оперы и балета.

Напомним, краевые власти уже не раз заявляли о том, что рассматривают возможность адаптации для Пермского театра оперы и балета уже существующие проекты. Так, в сентябре 2015 года в качестве образца рассматривалось здание Дальневосточного театра оперы и балета, но он было отвергнуто по настоянию руководства пермского театра.

Городской театр Карловы Вары karlovyvary-info.ru

Также Пермский театр оперы и балета уже не раз высказывался против реализации верхнепышминского проекта, так как у тамошнего театра нет постоянной театральной труппы.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Нового компаньона».

«Новый компаньон»