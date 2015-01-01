Обход Чусового построят за 2,208 млрд рублей

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Сегодня единая комиссия при министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края подвела итоги электронного аукциона на выполнение работ по строительству автомобильной дороги Обход Чусового с начальной максимальной ценой контракта 2,219 млрд руб.

На аукцион, состоявшийся 30 января 2017 года, поступили две заявки — от ЗАО «Уралмостострой» (г. Челябинск) и ООО «Строительная компания «Химспецстрой» (Пермский край, г. Березники). Участники сделали одинаковое ценовое предложение — 2 208 217 937,45 руб. По результатам рассмотрения вторых частей обе заявки были признаны соответствующими требованиям.

Но поскольку заявка ЗАО «Уралмостострой» поступила первой, челябинская организация была признана победителем.

Напомним, в октябре прошлого года на заседании краевого парламента был утверждён перечень объектов автодорожного строительства на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Всего было включено 27 объектов, в том числе 14 мостовых и надземных переходов. Реализация строительства трёх объектов (автомобильная дорога Восточный обход Перми 0-9 км, автомобильная дорога Пермь — Березники 22-25 км, автомобильная дорога Пермь — Березники 20-22 км) будет осуществляться в рамках концессионного соглашения.

Источник — администрация губернатора Пермского края