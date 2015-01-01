Причиной пожара в авиационном техникуме стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования

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Сегодня, 2 февраля, в районе 10 часов утра в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании в здании Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова на ул. Луначарского, 24 в Перми.

Прибывшие на место пожара огнеборцы незамедлительно эвакуировали из здания студентов, педагогов и персонал.

В МЧС сообщили, что огонь был обнаружен под потолочным перекрытием на втором этаже двухэтажного пристроя.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Пожар был ликвидирован, ему присвоена вторая степень сложности. Пострадавших нет.