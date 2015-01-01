Николай Зуев возглавил рабочую группу по вопросам градостроительства, строительства и земплепользования в заксобрании

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1 февраля на заседании постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае руководителем группы был избран депутат, член фракции «Единая Россия» Николай Зуев. Его заместителем стал депутат Александр Шицын.

Также на заседании группы депутаты рассмотрели шесть поправок в законопроект «О внесении изменений в закон «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки».

Напомним, законопроект был внесён на рассмотрение губернатором Пермского края Виктором Басаргиным.

Члены рабочей группы единогласно поддержали законопроект и рекомендовали рассмотреть его во втором чтении на февральском пленарном заседании.

«Новый компаньон»