Объёмы жилищного строительства в Пермском крае снизились на 9,6%

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Как сообщает Пермьстат, в прошлом году 2016 года на территории региона было сдано в эксплуатацию 17 тыс. 353 квартиры общей площадью 1 млн 42,8 тыс. кв. м, что составило 90,4% к 2015 году.

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств построены были жилые дома общей площадью 297,9 тыс. кв. м (66,0%).

Таким образом, объёмы строительства, по сравнению с 2015 годом, выросли в 17 городских округах и муниципальных районах и снизились в 29 муниципалитетах.

Заметный спад (более чем на 50%) наблюдался в Красновишерском, Александровском, Большесосновском, Добрянском, Гремячинском, Соликамском и Уинском районах.

Средняя стоимость строительства 1 кв. м квартир составила 39 тыс. 875 руб.

«Новый компаньон»