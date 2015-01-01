ООО «Ива-Строй» займётся развитием квартала №6 в Перми

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Администрация Перми провела торги на право развития квартала №6, ограниченного улицами Окулова, Попова, Монастырской, Свердловской, на котором сейчас располагаются аварийные дома. Это уже 14-ый расселяемый участок по программе развития застроенных территорий.

Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, за право развития застроенной территории боролись пять компаний. В итоге в ходе торгов цена контракта выросла в четыре раза и составила 16 млн руб. Победителем было признано ООО «Ива-Строй».

Теперь инвестор обязан не только выплатить эту сумму, но и расселить шесть аварийных домов, предоставив новые квартиры или выкупную стоимость 22 семьям. После завершения расселения и сноса аварийных домов инвестор получит под застройку земельный участок площадью 7,3 тыс. кв. м.

«Для того, чтобы привлечь инвесторов к данной территории, управление жилищных отношений ещё до выхода на аукцион просчитало примерную стоимость расселения, собрало сведения об участке. За счёт бюджета были расселены три дома», — рассказала начальник управления жилищных отношений администрации Перми Мария Сирина.

Напомним, городская программа развития застроенных территорий является эффективным механизмом привлечения инвесторов к расселению аварийного жилья в городе.

Так, за прошлый год администрация Перми заключила четыре договора на развитие территорий, где сейчас инвесторы активно расселяют людей.

Всего же с 2012 года по данной программе разыграно 13 кварталов, на трёх из них уже ведётся строительство, ещё на одном полностью завершено расселение.

«Новый компаньон»