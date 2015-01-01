В Прикамье экс-пристава приговорили к исправительным работам

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Очёрский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Очёрскому и Верещагинскому районам. Женщина признана виновной в совершении преступления по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По версии суда, обвиняемая, не желая исполнять свои обязанности и выезжать на место совершения исполнительных действий, составила не соответствующий действительности акт описи и наложения ареста на имущество должника. При составлении фальшивого документа судебный пристав указала в нём данные о совершении исполнительного действия, а также об участии двух понятых, персональные данные которых стали ей известны благодаря осуществлению трудовой деятельности.

За эти действия суд приговорил обвиняемую к наказанию в виде одного года исправительных работ.

Женщина была уволена со службы.

Источник — прокуратура Пермского края