Муниципалитеты задолжали краевому фонду капремонта 13,7 млн руб.

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Фонд капитального ремонта Пермского края вынужден был обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность (2,3 млн руб.) за капремонт с администрации Александровска, появившуюся с 1 февраля 2015 года по 31 июля 2016 года. 25 января суд удовлетворил требования краевого фонда.

Как сообщают в фонде капремонта, всего по итогам 2016 года администрациям муниципалитетов направлено 29 уведомлений с требованием погашения задолженности по взносам на капремонт на общую сумму более 13,7 млн руб. При этом 19 муниципалитетов после получения уведомлений имевшуюся задолженность погасили.

«Новый компаньон»