ПНИПУ купит автомобиль Toyota Hilux за 2,2 млн руб.

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1 февраля ФГБОУ «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» на сайте госзакупок объявил конкурс на приобретение автомобиля Toyota Hilux или его эквивалента.

Максимальная стоимость контракта составила 2 млн 209 тыс. руб. Он будет приобретён за счёт средств по приносящей доход деятельности. В стоимость закупки включены расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Как сказано в конкурсной документации, автомобиль должен быть не ранее 2016 года выпуска. Срок выполнения контракта - 1 мая 2017 года.

«Новый компаньон»

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