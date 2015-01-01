Пермский край вошёл в число регионов с высокой дорожной опасностью

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Исследование регионов проводилось межрегиональным общественным центром «За безопасность дорог» на основе данных за 2016 год. В рейтинге учитывались такие показатели как население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП, возникших из-за неудовлетворительных дорожных условий, протяжённость автодорог региона и другое.

Из 52 регионов Прикамье занимает 50 место.



Так, по данным экспертов, за 2016 год в Прикамье произошло 2 тыс. 630 ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий, в которых погибло 230 человек и 3 тыс. 384 человек были ранены. Поэтому региону был присвоен коэффициент 2,53.

Самая благополучная дорожная обстановка наблюдается в Томской области (0,63).

Аутсайдерами, помимо Пермского края, названы Московская (3,25) и Челябинская области (3,31).



