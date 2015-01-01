«Единая Россия» начала подготовку к осенним выборам

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Предварительное голосование во всех регионах, где предстоят выборы, пройдёт в один день, в конце мая

В Центральном исполкоме партии прошло совещание с регионами, где 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты, парламенты административных центров и выборы высших должностных лиц. Ключевой темой обсуждения с руководством региональных отделений стало проведение предварительного голосования по определению кандидатов, которых будет выдвигать «Единая Россия».

«У «Единой России» есть уникальный опыт проведения предварительного голосования накануне выборов в Государственную думу, это отметил и председатель партии Дмитрий Медведев, это отражено и в решении прошедшего съезда партии. И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность», — напомнил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.

Как и на выборах в Государственную думу, предварительное голосование во всех регионах, где предстоят выборы, пройдёт в один день, в конце мая.

Конкретная дата будет названа по итогам обсуждениия на ближайшем заседании президиума Генерального совета партии 7 февраля. На нём будет дан старт процедуре предварительного голосования 2017 года.

Что касается выборов высших должностных лиц субъектов, то на обсуждение с регионами внесено предложение о максимальном вовлечении местных и первичных отделений в совместную работу.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края