На пермской городской станции скорой помощи проводится прокурорская проверка Директор ООО «Новоскор» обратился с заявлением в краевое управление ФСБ

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Фото: Сергей Глорио

Как сообщают в прокуратуре Ленинского района Перми, 12 января 2016 года их сотрудниками была начата проверка Пермской городской станции скорой медицинской помощи (ПГССМП), которая была инициирована по заявлению директора ООО «Новоскор» Валерия Полевого в УФСБ РФ по Пермскому краю.

В частности, Валерий Полевой требует возбудить головное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении должностных лиц ПГССМП.

В заявлении говорится о том, что медучреждение производило закупку услуг для обеспечения деятельности станции скорой помощи с нарушениями: не учитывались интересы потенциальных поставщиков услуг, предоставляющих автомобили скорой помощи в пользование ПГССМП.

Так, в Перми насчитывается не менее трёх потенциальных поставщиков услуги, но заказчик в лице главврача ПГССМП не осуществлял закупку на конкурсной основе, как того требует действующее законодательство («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), а заключил госконтракт с единственным поставщиком.

Напомним, предложение ООО «Новоскор» предоставлять машины для нужд станции скорой помощи с ценой услуги в 280 руб. за машино-час не было принято заказчиком во внимание, так как потенциальный поставщик, по мнению заказчика, не смог подтвердить серьёзность своих намерений (машины не были оборудованы системой ГЛОНАСС).

Сейчас прокуратура проверяет ГБУЗ ПК «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» на соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при размещении заказа на оказание услуг по обеспечению деятельности станции скорой помощи.

В прокуратуре уточняют, что проверка ещё не закончена, поэтому говорить о допущенных нарушениях пока рано.

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