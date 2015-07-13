В Соликамске депутаты согласовали увеличение стоимости проезда в общественном транспорте

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Фото: Ирина Молокотина

В Соликамске с 1 февраля установлен новый тариф на проезд в городском общественном транспорте. Эта цена стала очередным «перемирием» между перевозчиками и городской администрацией.

Решение о повышении тарифа с 18 до 20 руб. приняла на январском заседании городская дума. О спорности решения говорят и результаты голосования. «За» проголосовали 14 депутатов, двое высказались против, трое воздержались. Ещё пятеро депутатов проигнорировали заседание.

Новейшая история городских перевозок изобилует яркими примерами неординарных попыток решения этой транспортной проблемы. Транспортники грозили забастовками, пытались самовольно повысить стоимость проезда. Власти пытаются решить вопрос положительно. В результате, страдают соликамцы.

Первой вехой необъявленной войны за цены на городском транспорте стал 2005-ый год. Тогда осенью на городские маршруты стало выходить заметно меньше автобусов, чем положено по графику. Сами частные транспортники, объединившиеся в «Ассоциацию добросовестных перевозчиков Соликамска», устами тогдашнего её руководителя Олега Полякова пояснили ситуацию низким тарифом на проезд.

Топливо, утверждал тогда Олег Иванович, за последние полтора года подорожало на 60-80%, а тариф на проезд вырос лишь на 20%. Средств не хватает не только на развитие, но и на «оборотку» — на закупку ГСМ, запчастей и прочего.

Противостояние сторон тогда закончилось первым серьёзным повышением цен на проезд. При этом власти как-то не удосужились даже объяснить горожанам, почему обанкротилось Соликамское АТП, которому они могли диктовать свои условия и держать цены в узде.

Сегодня Олег Поляков — глава Соликамского сельского района. Он ушёл во власть, а проблемы транспорта в Соликамске остались, и методы работы сторон за цену на проезд остались прежними.

Первый раз перевозчики поставили перед администрацией вопрос о повышении тарифа с 18 руб. до 20 руб. пару лет назад. Мэрии, активно поддержавшей это требование, не удалось тогда протолкнуть непопулярное решение через думу, потому что депутаты, проанализировав деятельность перевозчиков, пришли к выводу, что предприниматели работают без должного расчёта и перспективы. Как пример, они не смогли предоставить в думу даже элементарный мониторинг пассажиропотока по маршрутам.

В итоге родилось решение, устраивающее все стороны. Депутаты потребовали провести анализ пассажиропотока и востребованность маршрута. Городская администрация выделила деньги на этот проект и подобрала эксперта. Транспортникам же осталось ждать. Как раз в прошлом году в городе началась смена власти. Бывший глава Сергей Девятков решил заниматься личным бизнесом, отдав кресло Алексею Федотову. В сентябре прошли выборы депутатов в новую думу шестого созыва. Транспортники, полагая, что о них забыли, попытались в середине декабря самостоятельно повысить тариф на проезд до 20 руб. Объявления об этом были размещены в начале декабря во всех городских автобусах. Нашлось и юридическое обоснование этим действиям — п.18 ст.3 Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 года, якобы разрешающий такую самостоятельность. Городские чиновники возмутились этим и попытались призвать «Ассоциацию добросовестных перевозчиков» к ответу.

Всех рассудил прокурор города Андрей Шумилов. Им было установлено, что действия перевозчиков по самовольному поднятию тарифа являются незаконными. Возможные последствия такого шага прокурор пообещал оценить по результатам причинённого вреда по ст.330 УК РФ за самоуправство. Это охладило пыл перевозчиков. Прокуратура при этом одновременно указала и на некую бездеятельность администрации в решении этого важного социального вопроса.

Результаты цивилизованного решения цены тарифов и были обнародованы на январском заседании думы. В ходе обсуждения вопроса депутат Евгений Котляр всё же поинтересовался результатами исследования, проведённого на деньги городской казны. Чиновники сказали, что эксперты предложили закрыть ряд параллельных и невыгодных экономически маршрутов. На эти рекомендации город не мог пойти из-за социальной важности маршрутов.

Как доложил депутатам представитель «Ассоциации добросовестных пере-возчиков» Сергей Мамаев, принятое решение о повышение тарифа до 20 руб. позволит предпринимателям лишь выживать. Для того, чтобы автотранспортная сеть Соликамска развивалась, тариф на городской проезд должен составить не менее 27 руб.