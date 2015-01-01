Пермский край попал в перечень неблагоприятных территорий для производства сельхозпродукции

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Правительство РФ сформировало и утвердило перечень из 29 регионов, территории которых отнесены к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Соответствующее распоряжение было опубликовано сегодня, 30 января, на официальном портале правовой информации.

В список неблагоприятных территорий попал и Пермский край. Перечень был сформирован на основе данных, предоставленных Росгидрометом, Росстатом и Федеральным агентством научных организаций. Список необходим для того, чтобы классифицировать меры поддержки сельского хозяйства в соответствии с нормами ВТО.

Кроме Пермского края в списке неблагоприятных территорий оказались Томская область, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Якутия, Северная Осетия, Тыва, а также Камчатский, Приморский и Хабаровский края и другие.

«Новый компаньон»