ПЗСП вновь пригласил пермяков в гости

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В январе на АО «ПЗСП» стартовали первые в этом году экскурсии для потенциальных покупателей. Как отмечают в отделе маркетинга предприятия, пермяки активно интересуются возможностью приобрести квартиры от надёжного застройщика.

26 января горожане увидели ход строительства на ул. Писарева, 25б, где вскоре появится «дом рядом с парком» — третий дом жилого комплекса ПЗСП в центре Гайвы. В нём будет 16 этажей и два подъезда. Сдать его планируется в IV квартале 2017 года. Всего на площадке побывало более 30 пермяков.

3 февраля будущие покупатели смогут оценить качество работы строителей ПЗСП на ул. Целинной, 57. Это уже второй пусковой комплекс на Вышке-II по данному адресу от предприятия. В 10-этажном доме будет девять подъездов. По планам срок сдачи второй очереди — II квартал текущего года.

А 9 февраля состоится третья экскурсия в дом переменной этажности на ул. Маяковского, 41/1. В нём пермяки оценят готовые трёхкомнатные квартиры первого пускового комплекса. Первые три подъезда уже сданы, остальные два будут сданы в III квартале 2017 года.

Все квартиры от ПЗСП сдаются с полной чистовой отделкой, которая включает в себя надёжную входную дверь, окна премиум-класса, плитку на стенах в ванной комнате, шкафы-купе в коридоре и даже зеркала с полочками.

Как рассказывают специалисты отдела маркетинга, такие «приглашения в гости» значительно повышают стремление горожан приобрести квартиру именно от ПЗСП. Ведь они своими глазами могут увидеть процесс строительства и качество уже выполненных работ, оценить вид из окна квартиры и её отделку. А также задать интересующие вопросы специалистам.

Стоит обратить внимание, что на экскурсию не допускаются дети младше 18 лет даже в сопровождении взрослых. Начало всех экскурсий — в 12.00. Справки и подробная информация по телефону: 8 (800) 300-7977.

Проектная декларация тут http://pzsp.ru/.

Реклама