Более 1,16 млрд руб. инвестиций привлечено в малый и средний бизнес в 2016 году

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Как сообщает Пермский гарантийный фонд, при поддержке краевого минпромторга в 2016 году предпринимателям Пермского края предоставлены поручительства на сумму свыше 520 млн руб. в обеспечение 92 договоров, что позволило привлечь в этот сегмент инвестиции в размере 1,16 млрд руб.

Немаловажным фактом успешной деятельности АО «ПГФ» стало и подтверждение Рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) рейтинга надёжности гарантийного покрытия, предоставляемого Пермским гарантийным фондом, на уровне А+ и вхождение в число пилотных региональных гарантийных организаций первого этапа по переводу гарантийного механизма в сегменте до 25 млн руб. НГС, а также активное участие в разработке единых стандартов работы НГС.

Услуги ПГФ в 2016 году предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства в 12 муниципальных образованиях Пермского. Доля договоров поручительства, заключенных с предпринимателями, зарегистрированными в муниципалитетах Пермского края, составила 14,44%.

Источник — администрация губернатора Пермского края