«Новогор-Прикамье» поставит на государственный учёт 68 своих объектов
27 января ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» объявило открытый конкурс на выполнение работ по постановке на государственный учёт 68 объектов ООО «Новогор-Прикамье», находящихся в Перми и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Максимальная стоимость работ составила 700 тыс. руб.
Подрядчику предлагается провести все необходимые работы в несколько этапов. Во-первых, сформировать заявки для всех этих объектов при помощи модуля природопользования.
На втором этапе взять на себя сопровождение при проведении процедуры регистрации до получения в краевом управлении Росприроднадзора свидетельства о постановке на государственный учёт всех 68 объектов. При этом первый этап работы, согласно техзаданию, должен быть выполнен до 20 марта этого года, а второй — до 10 апреля 2017 года.
«Новый компаньон»