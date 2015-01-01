Руководство пермского детсада №67 нарушило антикоррупционное законодательство

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Прокуратура Мотовилихинского района провела проверку соблюдения законодательства о закупках товаров, работ и услуг детсадом №67 в Перми и установила, что учреждение несвоевременно публиковало в единой информационной системе сведения о проведении конкурса по госзакупкас. Также не был опубликован план закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

В ходе проверки были установлены и нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, председатель наблюдательного совета одновременно являлся директором коммерческой организации, с которой и был заключен договор на оказание информационно-консультационных услуг.

Что само по себе содержало признаки коррупционной составляющей.

По итогам проверки прокурор внёс начальнику департамента образования администрации Перми представление об устранении нарушений.

Источник — прокуратура Пермского края





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