Dexter планирует получить субсидии на авиаперевозки из Перми
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Авиакомпания Dexter планирует возобновить межрегиональные авиаперевозки и сохранить существующие маршруты.
Как следует из официального заявления авиакомпании, ранее авиаперевозки в ПФО в связи с закрытием государственной программы субсидируемых авиаперевозок были приостановлены. Сейчас авикомпания ведёт переговоры с региональными властями с целью сохранения доступных тарифов на перелёты. Новые тарифы авиаперевозчик намерен опубликовать уже в начале следующей недели.
Ожидается, что авиасообщение возобновится с 6 февраля.
Напомним, Dexter обслуживала в Перми два маршрута: Пермь-Нижний Новгород и Пермь-Киров. Все перелёты осуществлялись на девятиместном самолёте Pilatus PC-12.
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