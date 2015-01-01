Dexter планирует получить субсидии на авиаперевозки из Перми

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Авиакомпания Dexter планирует возобновить межрегиональные авиаперевозки и сохранить существующие маршруты.

Как следует из официального заявления авиакомпании, ранее авиаперевозки в ПФО в связи с закрытием государственной программы субсидируемых авиаперевозок были приостановлены. Сейчас авикомпания ведёт переговоры с региональными властями с целью сохранения доступных тарифов на перелёты. Новые тарифы авиаперевозчик намерен опубликовать уже в начале следующей недели.

Ожидается, что авиасообщение возобновится с 6 февраля.

Напомним, Dexter обслуживала в Перми два маршрута: Пермь-Нижний Новгород и Пермь-Киров. Все перелёты осуществлялись на девятиместном самолёте Pilatus PC-12.