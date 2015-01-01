«Единая Россия» в Прикамье определилась с составом президиума В реготделении партии появилось восемь комиссий

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Фото: Константин Долгановский

В минувший четверг, 26 января, на первом в этом году заседании политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» его участники решали организационные вопросы. В частности, было принято решение утвердить структуру политсовета. Согласно новой структуре, у секретаря регионального отделения партии будет пять заместителей. В составе политсовета будет работать восемь комиссий. Также члены политсовета приняли решение сократить количество членов президиума с 23 до 20 человек.

Как сообщил присутствующим врио руководителя исполкома реготделения Вячеслав Григорьев, из состава президиума будет избрано пять заместителей секретаря регионального отделения: первый заместитель, заместитель — руководитель общественной приёмной, заместитель — руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Пермского края, заместитель — руководитель регионального исполкома и заместитель по политическому планированию и проектной работе.

В структуре политсовета образовано восемь комиссий: комиссия по взаимодействию с общественными объединениями, комиссия по работе с обращениями граждан, комиссия по промышленности и предпринимательству, комиссия по аграрным вопросам и развитию сельских территорий, комиссия по социальным вопросам, комиссия по политическому планированию и проектной работе, комиссия по партийному строительству и вопросам организации кадровой работы и комиссия по подготовке и организации избирательных кампаний.

«В прошлом отчётном периоде из восьми комиссий работали только три, — заявил Вячеслав Григорьев. — В этом году у нас есть предложение более активно подключиться к работе комиссий. Поэтому я предлагаю обязать членов регионального политсовета участвовать в работе комиссий и в срок до 6 февраля подать свои предложения о вхождении в состав той или иной комиссии в исполком».

Фото: Константин Долгановский

На заседании политсовета выступил руководитель администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов. По его словам, работа администрации губернатора и регионального отделения партии должна быть более продуктивной.

«Нам нужно выстраивать логику государственного управления в новой модели. Нередки в наш адрес упрёки, что власть неповоротлива и в том, что затягивается принятие многих решений. Но жизнь не стоит на месте, всё меняется, и мы должны подстраиваться под текущий темп жизни. Например, мной было дано поручение правовому департаменту администрации губернатора проводить все необходимые согласования не дольше трёх-четырёх недель», — отметил Рустем Юсупов.

Партия «Единая Россия» запускает в этом году четыре новых проекта, в том числе по благоустройству дворовых территорий и созданию комфортной городской среды. До 1 марта прикамские власти должны провести работу, в том числе через Законодательное собрание Пермского края, чтобы привлечь в регион только по этому проекту порядка 420 млн руб. Общая сумма с учётом региональных средств составит порядка 800 млн руб.

Также в течение года будут запущены два проекта в сфере культуры и развития театров малых городов.

Кроме того, по словам Рустема Юсупова, в этом году прошла ротация членов Генерального совета партии. Из 170 человек в состав Генсовета вошло 100 «новичков».

Николай Дёмкин предложил собравшимся сократить состав президиума регионального политсовета, уменьшив количество его членов с 23 до 20 человек.

Фото: Константин Долгановский

После проведения тайного голосования в обновлённый состав президиума вошли: Александр Бойченко, Юрий Борисовец, Сергей Булдашов, Сергей Ветошкин, Армен Гарслян, Вячеслав Григорьев, Сергей Клепцин, Александр Кузнецов, Дмитрий Малютин, Татьяна Миролюбова, Игорь Папков, Виктор Плюснин, Дмитрий Самойлов, Валерий Сухих, Александр Третьяков, Геннадий Тушнолобов, Юрий Уткин, Геннадий Шилов и Рустем Юсупов.