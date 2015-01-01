Судью Орджоникидзевского района досрочно лишили полномочий

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, 24 января квалификационная коллегия судей Пермского края удовлетворила представление председателя Пермского краевого суда Владимира Вельянинова о привлечении судьи Орджоникидзевского районного суда Перми Дмитрия Кашина к дисциплинарной ответственности за неоднократное нарушение действующего законодательства и кодекса судейской этики, а также неоднократные нарушения им трудовой дисциплины.

Судью досрочно лишили полномочий.

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться